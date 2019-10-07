В Екатеринбурге после реконструкции открыли набережную Исети

Большая часть набережной была открыта еще летом. Парки и скверы пока не благоустроены, но мэр обещает в ближайшее время исправить ситуацию. Спикер госдумы Александр Володин заявил, что выделение средств будет согласовано.

Городская дума поддерживает такие проекты. Это подарок для жителей города. Здесь они могут проводить свободное время, сказал Володин.

Высокинский рассказывает, что в следующем году набережную продолжат реконструировать. Планируется убрать забор из бетона, отгораживающий старые хозпостройки, чтобы сделать большое пространство для людей. Сейчас в работе 16 площадок, которые станут в течение двух-трех лет охраняемыми территориями и их облагородят.

Благоустройство набережной обошлось бюджету города в 120 миллионов рублей. На содержание требуется 20 миллионов рублей ежегодно.

В администрации решили сделать аллеи извилистыми, чтобы гулять по ним было удобнее. Под Малышевским мостом планируется сделать тоннель. Технологическое решение по реконструкции моста будет принято в следующем году. Пока не известно, когда начнутся работы. Мост является памятником федерального значения, и любые работы требуют согласования с федерацией.

Ночью набережная будет освещена фонарями, а некоторые парки и скверы, возможно, обнесут заборами.

На новой набережной появились скамейки в виде белых камней. Жители сами голосовали за этот проект, рассказывает Александр Высокинский.

Появилось на набережной новое место для общественных собраний.

Батуты на детской площадке сломали в первый же день использования, но их привели в порядок и сделали антивандальными — подложили колеса от автомобилей.