Екатеринбургский Дом контор попал в новый клип The Beatles
Сегодня, 19:33Свободное времяФото: скриншот из видео на песню «Back in the U.S.S.R»
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Екатеринбургский Дом контор попал в новый клип The Beatles, который был снят на песню «Back in the U.S.S.R».
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня клип появился в интернете. Новое видео приурочено к 50-летию альбома «White Album», в который вошел трек «Back in the U.S.S.R». Клип состоит из кадров с изображением ракеты, медведя, балета и Красной площади.
Видео
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На видео попало здание Дома контор, расположенного на ул. Малышева в Екатеринбурге. Знание является объектом культурного наследия.
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