Истории из жизни россиянина в ОАЭ

Роман отправился в ОАЭ в 2015 году. Он несколько лет вынашивал идею временного проживания за границей. Для реализации этой идеи он выбрал Арабские Эмираты. Именно там подвернулась работа, которая его устроила – в Дубае на местном русскоязычном радио. За полтора года проживания в ОАЭ Роман накопил самые разные https://zelv.ru/istorii/ истории из жизни.

В отличие от многих других стран, с визой в Эмираты практически ни у кого не возникает проблем. Эта страна открыта как для туристов, так и для тех, кто планирует найти работу. Роман открыл рабочую визу, оформить которую помог работодатель. Срок действия его визы составлял 3 года. Стоимость оформления – около 85 тыс. рублей.

По словам Романа, наибольшие трудности он испытал на этапе адаптации, которая заняла около 6 месяцев. Наибольший стресс вызывала постоянная жара. Россиянам, привыкшим к холодам, очень сложно в Эмиратах, так как в этой стране летом температура стабильно достигает 50 градусов по Цельсию. Поэтому в ОАЭ не проживешь без кондиционера и постоянного питья.

Еще одна трудность, подстерегавшая Романа – особенности жизни в пустыне. Сухой обжигающий воздух и полное отсутствие ветра вызывает постоянные головокружения. Но по заверению нашего соотечественника к этому можно привыкнуть достаточно быстро.

На этапе адаптации также возникают проблемы с языком. В ОАЭ более 75% населения – это гастарбайтеры из не самых развитых азиатских стран. Выходцы из этих стран разговаривают на английском так, что их речь практически невозможно разобрать.

Еще одна неприятная тема – обычаи и поведение гастарбайтеров из Индии, Пакистана и других азиатских стран. По словам Романа, у него зачастую возникало ощущение, что он находится на каком-то восточном базаре. Неприятные запахи от граждан Азии могут вызвать неприязнь у любого европейца. Вот только об этом нельзя сказать, так как местный закон трактует такое поведение, как дискриминация. У россиянина не должно возникнуть проблем с поиском работы в Эмиратах. В этой стране очень развита сфера торговли и обслуживания. Поэтому работодателям постоянно необходима рабочая сила. Причем совершенно необязательно знать арабский или даже английский язык. Но при этом гражданам нашей страны не стоит рассчитывать на престижную и высокооплачиваемую работу. В ОАЭ действует «дискриминация по паспорту». Престижная работа достается гражданам США, Канады, Британии и Австралии, «грязная» – выходцам из стран Азии и СНГ.

В целом Роман характеризует полтора года в ОАЭ, как хороший опыт. Он поработал в совершенно чужой стране и может рассказать различные интересные истории из жизни. Но тем не менее, теперь он вернется в Эмираты только в качестве туриста.