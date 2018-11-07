Лучшие мастера декоративно-прикладного искусства названы в Нижнем Тагиле

Победители конкурса имени Худояровых, стартовавшего в музее-заповеднике Нижнего Тагиле 30 сентября, были названы 7 ноября. Их выбрали члены жюри, в состав которого вошли заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Альфия Фахретденова, преподаватели специальных дисциплин Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Светлана Шакина и Владимир Павленко, инженер-технолог по художественной обработке камня Анастасия Титова и директор ООО «ШЕРЛ», член Союза художников России Сергей Бусыгин.