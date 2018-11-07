Лучшие мастера декоративно-прикладного искусства названы в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле закончился XIX городской конкурс имени Худояровых на звание «Мастер года по декоративному-прикладному искусству» в области художественной обработки камня. Названы победители в нескольких номинациях.
Победители конкурса имени Худояровых, стартовавшего в музее-заповеднике Нижнего Тагиле 30 сентября, были названы 7 ноября. Их выбрали члены жюри, в состав которого вошли заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Альфия Фахретденова, преподаватели специальных дисциплин Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Светлана Шакина и Владимир Павленко, инженер-технолог по художественной обработке камня Анастасия Титова и директор ООО «ШЕРЛ», член Союза художников России Сергей Бусыгин.
Автором лучшей «Скульптуры малых форм» стал Алексей Кузнецов, в категории «Авторское ювелирное искусство» – Владислав Ананьев. В номинации «Сохранении уральских традиций» победили Юрий Маточкин и Владислав Шмаков. В технике «Авторская флорентийская мозаика» лучшими стали Максим Ивойлов и Вячеслав Аникин. Победу «Молодого автора» завоевал Алексей Щепетунин.
Работы победителей войдут в фонд музея, сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.