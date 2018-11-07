Новый спортзал появится на ГГМ в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле муниципалитет оборудует новый спортивный зал на ул. Дружинина, 53, там можно будет заниматься греко-римской борьбой, дзюдо и скалолазанием.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам замглавы администрации по соцплитике Валерия Сурова, помещение было предано муниципальным властям. В здании не было отопления и воды, но эта проблема на данный момент решена.
Видео
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Видео: ТК «Тагил-ТВ»
Теперь необходимо покрасить стены, обновить пол и установить оборудование. Завершить ремонт планируется в сентябре 2019 года, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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