Сфера применения арматуры, проволоки и стальных кругов

Проволока, арматура и стальной круг относятся к универсальному изделию, которое используется в различных целях. Продукция данной категории применяется в следующих сферах:

Машиностроение.

Строительство зданий.

Электротехника.

Судостроение.

Авиационная промышленность.

Изделие выглядит в виде металлического длинного шнура или хлыста, различной толщины. Данный металлопрокат изготавливают из разных материалов. Это может быть медь, сталь, алюминий, цинк и так далее. В основном производят проволоку круглого сечения, но не исключением является квадратный и трапециевидный вид проволоки.

Стальной оцинкованный круг – это самый востребованный и распространенный материал. Часто изделие применяют для обвязки и фиксирования грузов. Для улучшения коррозийной стойкости проволоку оцинковывают. Оцинкованная стальная проволока направлена на работу в негативных условиях среды. Из неё производят гвозди, сетку рабицу и многие другие бытовые предметы, а так же используют при заземлении зданий, для защиты от молний. Стальная проволока включает 4 основные категории:

Легированная проволока. Низкоуглеродистая стальная проволока. Высоколегированная проволока. Круг стальной для заземления, диаметром 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм.

Большой спрос имеет низкоуглеродистая стальная проволока. В таком изделии содержится намного меньше углерода, чем в других видах стальной проволоки.По своему предназначению она делится на:

вязальную проволоку;

пружинистую проволоку;

канатную, для молниеотводов и многие другие виды.

Каждый вид стального изделия выполняется в строгом соответствии нормативных документов. Для каждого типа проволоки разработан свой стандарт. Канатная проволока идет на изготовление тросов разной грузоподъемности. Пружинистая стальная проволока идет на создание различных пружин. Стальная проволока идет на изготовление гвоздей, заклепок, канатов, винтов, шурупов и так далее. Изделие производят в больших объемах, так как её применение можно наблюдать в строительстве, хозяйстве, быту, промышленном производстве и других отраслях. Она незаменима в тросах, электрических проводах, канатах, нагревательных приборах и так далее. Изделие активно используется для укрепления железобетонных конструкций.