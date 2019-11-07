В Нижнем Тагиле «Родительский патруль» напомнил о правилах поведения на дорогах
Сегодня, 19:34Свободное времяФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
6 ноября в Нижнем Тагиле прошла акция «Родительский патруль», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
К родителям детей, посещающих детские сады № 138, 176 и 142 присоединились сотрудники ГИБДД. Участники акции вышли на утренние и вечерние родительские патрули. Они раздали памятки о том, что дети копируют поведение взрослых на дороге. По этой причине не стоит нарушать ПДД на глазах у детей. Также родительский патруль обращал внимание на наличие световозращающих элементов на одежде детей и сопровождающих их взрослых.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кроме того, родителям напомнили о правилах перевозки детей в автомобиле.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей