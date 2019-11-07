В Нижнем Тагиле «Родительский патруль» напомнил о правилах поведения на дорогах

К родителям детей, посещающих детские сады № 138, 176 и 142 присоединились сотрудники ГИБДД. Участники акции вышли на утренние и вечерние родительские патрули. Они раздали памятки о том, что дети копируют поведение взрослых на дороге. По этой причине не стоит нарушать ПДД на глазах у детей. Также родительский патруль обращал внимание на наличие световозращающих элементов на одежде детей и сопровождающих их взрослых.