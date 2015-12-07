Общественный совет поздравил победителей и участников конкурса рисунков «Полиция глазами детей» (ФОТО)

Перед началом спектакля не только участники конкурса, но и все посетители театра смогли полюбоваться выставкой детских рисунков «Полиция глазами детей», заботливо организованной молодыми актерами театра.

Торжественные фанфары возвестили о начале торжественного награждения победителей конкурса. Участников приветствовал художественный руководитель Драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, член Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Игорь Булыгин:

Сегодня удивительный для вас день, мы подводим итоги конкурса. 68 ребят в возрасте от 7 до 14 лет в своих творческих работах показали работу наших полицейских. Непросто было жюри, жарко, но среди этих работ мы все же назвали шесть лучших.

Заместитель начальника отдела по работе с личным составом МУ МВД России «Нижнетагильское» майор Елена Гришанова поблагодарила всех конкурсантов и вручила благодарственные письма Межмуниципального управления.

Председатель Общественного совета Алексей Шалагинов вручил дипломы и подарки победителям конкурса. Ими стали Полина Двойникова, Никита Петкин, Илья Нехорошев, Екатерина Лузина, Полина Лебедева и Дарья Шурделина.

7-летняя Полина Двойникова, чья работа была названа лучшей в возрастной категории 7-10 лет, стала призером областного конкурса и получила диплом и подарок Общественного совета при Главном управлении МВД России по Свердловской области.

По окончании торжественного мероприятия участников конкурса и их родителей ждал еще один замечательный подарок – прекрасный спектакль «Снежная королева».