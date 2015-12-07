Сотрудники полиции поздравили с Днем рождения подшефный детский дом (ФОТО)

Большой актовый зал был полон от многочисленных гостей и друзей детского дома, в числе которых, несомненно, были и сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка на протяжении многих лет шефствуют над детским учреждением и стараются уделять внимание каждому воспитаннику, сопровождая его до самого выпуска из детского дома. Несомненно, ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, приятно такое внимание и сотрудничество, которое благотворно влияет на развитие подростков и их социальную адаптацию.

Ребята и воспитатели с нетерпением ждали гостей и подготовили замечательное праздничное шоу «Танцы со звездами». Вместе с ребятами в парах танцевали воспитатели и представители шефов. Танцевальные выступления перемежались с поздравлениями, звучащими в адрес коллектива детского дома и воспитанников.

Здесь у вас в детском доме я всегда черпаю только положительные эмоции, - призналась начальник отделения участковых уполномоченных и делам несовершеннолетних отдела полиции № 18 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» майор Оксана Свинохова. – Вместе с вами мы участвуем в различных конкурсах, соревнованиях, выезжаем на рыбалку, вместе отмечаем праздники. С вами очень интересно. Так держать! Желаю вам больших достижений, добрых друзей, тепла, счастья и здоровья, успехов во всех начинаниях! Вы самые лучшие!

По окончании праздника шефы еще долго общались с ребятами и педагогами, строя планы на будущее.