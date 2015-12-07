В Нижнем Тагиле прошел спецпоказ фильма «Поворот» для любителей сноубординга (ФОТО)

Зал был полностью заполнен любителями сноубординга из Нижнего Тагила и не только. Молодые и активные люди с нетерпением ждали этой премьеры, которая эстафетой идёт по России.

Фильм «Поворот», созданный русскими энтузиастами сноубординга, пропитан любовью к этому экстремальному развлечению, а значит любовью к свободе, к адреналину, к красоте технически отточенных трюков.

Приятным бонусом к премьере стал розыгрыш призов от специализированных компаний. Тагильские райдеры смогли не только насладиться фильмом о своём увлечении, но и получить стильные обновки от известных брендов и абонементы на посещение горнолыжного комплекса. А большего для счастья настоящему сноубордисту и не нужно.