В Нижнем Тагиле прошел спецпоказ фильма «Поворот» для любителей сноубординга (ФОТО)
7 декабря 2015, 11:05Свободное время
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В субботу 5 декабря в КРЦ «Родина» прошла долгожданная премьера фильма «Поворот» от компании Quiksilver.
Сюжеты: Нижний Тагил
Зал был полностью заполнен любителями сноубординга из Нижнего Тагила и не только. Молодые и активные люди с нетерпением ждали этой премьеры, которая эстафетой идёт по России.
Фильм «Поворот», созданный русскими энтузиастами сноубординга, пропитан любовью к этому экстремальному развлечению, а значит любовью к свободе, к адреналину, к красоте технически отточенных трюков.
Приятным бонусом к премьере стал розыгрыш призов от специализированных компаний. Тагильские райдеры смогли не только насладиться фильмом о своём увлечении, но и получить стильные обновки от известных брендов и абонементы на посещение горнолыжного комплекса. А большего для счастья настоящему сноубордисту и не нужно.
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