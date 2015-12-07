Житель Красноярска установил новый мировой рекорд по подтягиванию, передаёт «Интерфакс». Мастер спорта по полиатлону, 54-летний Николай Каклимов сумел подтянуться за 12 часов почти пять тысяч раз, сообщают городские власти.

Марафон проходил в спортзале местной школы. Судейская коллегия записала весь процесс на видео. Ролик планируют отправить в книгу рекордов Гиннеса и книгу рекордов России.