Житель Красноярска установил новый мировой рекорд по подтягиванию
7 декабря 2015, 12:10Свободное времяMaurice
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Мастер спорта по полиатлону, 54-летний Николай Каклимов сумел подтянуться за 12 часов почти пять тысяч раз.
Житель Красноярска установил новый мировой рекорд по подтягиванию, передаёт «Интерфакс». Мастер спорта по полиатлону, 54-летний Николай Каклимов сумел подтянуться за 12 часов почти пять тысяч раз, сообщают городские власти.
Марафон проходил в спортзале местной школы. Судейская коллегия записала весь процесс на видео. Ролик планируют отправить в книгу рекордов Гиннеса и книгу рекордов России.
До сих пор мировой рекорд в подтягивании на перекладине принадлежал 41-летнему чеху Яну Каресу. 20 апреля 2014 года в Праге он смог выполнить более 4,5 тысяч повторов за 12 часов.
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