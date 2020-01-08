Мужчина на самокате добрался из Екатеринбурга в Дубай за полгода

В июне мужчина отправился в путешествие после одобрения заявки в «Книге рекордов Гиннеса». Владислав Белозеров проехал Россию, Азербайджан, Грузию, Армению и Иран. Сложности во время путешествия возникали с жильем и транспортным средством — самокат не выдерживал багаж, рассказал турист изданию. Самый тёплый прём мужчина отмечает в Воронеже, Пятигорске, Осетии и Дагестане.