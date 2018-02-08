Матрешка стала символом заявки на проведение «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге

Русская матрешка была выбрана официальным символом заявки на проведение «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге. Как отметили в областном правительстве, этот символ уже обрел мировую славу в 1900 году после всемирной выставки.

Кроме того, в сети был объявлен конкурс на самую современную матрешку XXI века. Участникам конкурса предлагается размещать рисунки и фотографии матрешек в необычных образах в соцсетях с хештегом #МатрешкаЗаЭкспо.

По итогам конкурса организаторы выберут лучшую публикацию современной матрешки, а ее автор станет членом международной делегации в поддержку екатеринбургской заявки на участие в «ЭКСПО-2025». Тому, кто наберет больше всего лайков, организаторы обещали вручить приз зрительских симпатий, сообщает «ОТВ».