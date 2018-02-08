Матрешка стала символом заявки на проведение «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге
8 февраля, 20:20Свободное время
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Официальным символом заявки на проведение «ЭКСПО-2025» от Екатеринбурга стала матрешка. В соцсетях стартовал конкурс на лучшую современную матрешку, победитель которого станет членом делегации в одной из международных поездок.
Сюжеты: Екатеринбург
Русская матрешка была выбрана официальным символом заявки на проведение «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге. Как отметили в областном правительстве, этот символ уже обрел мировую славу в 1900 году после всемирной выставки.
Кроме того, в сети был объявлен конкурс на самую современную матрешку XXI века. Участникам конкурса предлагается размещать рисунки и фотографии матрешек в необычных образах в соцсетях с хештегом #МатрешкаЗаЭкспо.
По итогам конкурса организаторы выберут лучшую публикацию современной матрешки, а ее автор станет членом международной делегации в поддержку екатеринбургской заявки на участие в «ЭКСПО-2025». Тому, кто наберет больше всего лайков, организаторы обещали вручить приз зрительских симпатий, сообщает «ОТВ».
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