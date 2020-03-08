Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с 8 Марта
Сегодня, 12:21Свободное времяФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области поздравил свердловчанок с Международным женским днем. Видеопоздравление Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в instagram.
Свердловский губернатор пожелал женщинам исполнения желаний, здоровья семье и близким, а также, чтобы их оберегали мужчины.
Поздравление с букетом в руках губернатор записал на Плотинке.
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