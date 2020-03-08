Перед 8 Марта в Екатеринбург привезли 450 тонн цветов
Сегодня, 13:06Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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Накануне 8 Марта в Кольцово прибыли семь грузовых рейсов с цветами, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Последний самолет с цветами из Нидерландов прилетел в Екатеринбург 3 марта. На его борту находились 98 тонн цветов. Всего в столицу Урала перед праздником привезли 450 тонн тюльпанов, хризантем, лилий, орхидей, роз и гвоздик.
В пресс-службе аэропорта отметили, что в терминале есть помещения, где поддерживается комфортная для цветов температура. После отгрузки цветы проходят проверку специалистов из Россельхознадзора, которые проверяют их на наличие насекомых.
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