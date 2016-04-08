«Читай кино»: в апреле в Нижнем Тагиле пройдет Библионочь

В ночь с 22 на 23 апреля читающие свердловчане примут участие в кинокастингах, смогут посетить презентации новых книг и пообщаться с писателями, побывают на показах фильмов, а также получить читательские билеты.

Центральная городская библиотека Нижнего Тагила днем будет, как обычно, принимать посетителей, а в семь часов вечера превратится в киностудию. На библионочи для тагильчан будет приоткрыта завеса тайны такого вида искусства, как кинематограф. Организаторы утверждают, что посетители смогут «увидеть фильм наизнанку».

Гостям предстоит попробовать себя в разных ролях – стать и режиссерами, и актерами, реквизиторами и даже каскадерами.

В музыкальном цехе тагильчане опробуют профессию звукооператора, побывают на съемочной площадке. Кроме того, в бибионочь будет работать «Закрытый показ». Нет, это не известная телепередача с Александром Гордоном. Здесь зрителям наденут повязки на глаза. Поэтому фильм придется не смотреть, а слушать. Поможет в восприятии кинокартины тифлоперевод – озвучивание всего, что происходит на экране.

Кроме того, гости библиотеки будут угадывать музыку из фильмов, осваивать скороговорение и озвучивать диафильмы.

Смельчаки смогут пощекотать нервишки в заброшенном павильоне «Лабиринт страха», а самые артистичные разыграют сценки из «Двенадцати стульев».

Библиотекари уверены, что библионочь – не только хорошая возможность постичь тайны кинематографа, но и прекрасный повод оформить себе читательский билет (при наличии паспорта).

Кстати, фестиваль театральных капустников «Золотая кочерыжка» в Нижнем Тагиле тоже был посвящен кино.

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