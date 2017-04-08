«Библионочь – 2017» пройдет 21 апреля в Нижнем Тагиле

Жители центральной части города смогут посетить библиотеку № 7, где на ночь откроются спиритический, фотографический и литературный салоны. Также там пройдет показ спектакля, в котором роли сыграют люди с ограниченными возможностями.

На Тагилстрое в библиотеке № 14 горожан научат рисовать песком, покажут театр теней и модное дефиле. Любители головоломок смогут испытать себя в квестах «Вход в нитуда» и «Воображариум».

В библиотеке № 6 жители Вагонки смогут посетить мастер-класс «Школа свиданий», принять участие в квесте, а малышам покажут спектакль «Кот в сапогах».