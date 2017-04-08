«Библионочь – 2017» пройдет 21 апреля в Нижнем Тагиле
8 апреля 2017, 10:35Свободное время
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21 апреля в Нижнем Тагиле состоится Всероссийское мероприятие «Библионочь», в нем примут участие сразу три городских библиотеки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жители центральной части города смогут посетить библиотеку № 7, где на ночь откроются спиритический, фотографический и литературный салоны. Также там пройдет показ спектакля, в котором роли сыграют люди с ограниченными возможностями.
На Тагилстрое в библиотеке № 14 горожан научат рисовать песком, покажут театр теней и модное дефиле. Любители головоломок смогут испытать себя в квестах «Вход в нитуда» и «Воображариум».
В библиотеке № 6 жители Вагонки смогут посетить мастер-класс «Школа свиданий», принять участие в квесте, а малышам покажут спектакль «Кот в сапогах».
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