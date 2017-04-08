Ремонт в Нижнетагильском цирке будет завершен через четыре месяца

Сейчас ведется монтаж вентиляций, почти готовы помещения для животных, укреплен купол цирка. На данный момент ведется 23 вида работ одновременно. Мэр города предложил увеличить количество рабочих, чтобы сдать объект к намеченному сроку. До окончания ремонта осталось четыре месяца.