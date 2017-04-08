Ремонт в Нижнетагильском цирке будет завершен через четыре месяца
8 апреля 2017, 10:05Свободное время
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Сергей Носов провел выездное совещание по вопросам ремонта Нижнетагильского цирка. Подрядчики отчитались о произведенных работах, объемах закупленных материалов и о том, что еще предстоит сделать.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сейчас ведется монтаж вентиляций, почти готовы помещения для животных, укреплен купол цирка. На данный момент ведется 23 вида работ одновременно. Мэр города предложил увеличить количество рабочих, чтобы сдать объект к намеченному сроку. До окончания ремонта осталось четыре месяца.
Как сообщил директор цирка Руслан Марчевский, изготовлен уникальный логотип цирка. Многие известные артисты Росгосцирка следят за ремонтом объекта и выразили готовность написать гимн Нижнетагильского цирка, открытие которого планируется ко Дню города-2017.
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