Проект «Чтец с горы» заплатит деньги самому талантливому тагильчанину
Проект «Чтец с горы» приглашает тагильчан побороться за денежный приз и право представить собственные стихи для публикации в сборнике, сообщают организаторы.
Молодым поэтам Нижнего Тагила представлена возможность публично продемонстрировать свой талант, побороться за денежные призы, в частности, 2,5 тысячи рублей. А также за возможность публикации собственных произведений в сборнике стихов.
Мероприятие состоится 5 мая. Участникам необходимо прочесть девять стихотворений: три - собственного сочинения, три - современных авторов и три стихотворения классиков. Состязание включает в себя три тура. Итоги каждого из них будет оценивать жюри.
Желающим принять участие необходимо направить заявку в электронном виде, в которой необходимо указать свои ФИО, дать краткую справку о себе, а также представить список выбранных произведений.
Заявки принимаются до 28 апреля. Написать можно на почту kamila_nt@mail.ru или во ВКонтакте организатору мероприятия Камиле Мориак.