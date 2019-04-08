Проект «Чтец с горы» заплатит деньги самому талантливому тагильчанину

Молодым поэтам Нижнего Тагила представлена возможность публично продемонстрировать свой талант, побороться за денежные призы, в частности, 2,5 тысячи рублей. А также за возможность публикации собственных произведений в сборнике стихов.

Мероприятие состоится 5 мая. Участникам необходимо прочесть девять стихотворений: три - собственного сочинения, три - современных авторов и три стихотворения классиков. Состязание включает в себя три тура. Итоги каждого из них будет оценивать жюри.

Желающим принять участие необходимо направить заявку в электронном виде, в которой необходимо указать свои ФИО, дать краткую справку о себе, а также представить список выбранных произведений.