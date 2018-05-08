102-летний ветеран ВОВ из Екатеринбурга издал книгу по своим фронтовым письмам (ФОТО)

Семен Семенович Козьмин, ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга, написал книгу «О любви и войне». Материалом для книги послужили письма, которые Семен Семенович присылал с фронта своей супруге.

Труд, вышедший тиражом 140 экземпляров, ветерану помогли издать в УрФУ. Там Козьмин раньше преподавал.

Лучше всего Семену Семеновичу, по его собственным словам, работается по ночам. Именно тогда к нему приходят мысли и воспоминания.

Мне вспомнился мой первый школьный учитель — от него и пошло. Он мастер своего дела, знаток и человек. Я в первом классе уже подумал, что хочу быть таким же учителем вспоминает ветеран.

Воспоминаниям о хороших людях он планирует посвятить свою следующую книгу. В ее основу лягут дневниковые записи. Уже несколько лет Козьмин ведет дневник, где хранит записи о встреченных на жизненном пути людях.