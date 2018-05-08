102-летний ветеран ВОВ из Екатеринбурга издал книгу по своим фронтовым письмам (ФОТО)
Ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга издал книгу по материалам своих фронтовых писем.
Семен Семенович Козьмин, ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга, написал книгу «О любви и войне». Материалом для книги послужили письма, которые Семен Семенович присылал с фронта своей супруге.
Труд, вышедший тиражом 140 экземпляров, ветерану помогли издать в УрФУ. Там Козьмин раньше преподавал.
Лучше всего Семену Семеновичу, по его собственным словам, работается по ночам. Именно тогда к нему приходят мысли и воспоминания.
Мне вспомнился мой первый школьный учитель — от него и пошло. Он мастер своего дела, знаток и человек. Я в первом классе уже подумал, что хочу быть таким же учителем вспоминает ветеран.
Воспоминаниям о хороших людях он планирует посвятить свою следующую книгу. В ее основу лягут дневниковые записи. Уже несколько лет Козьмин ведет дневник, где хранит записи о встреченных на жизненном пути людях.
Источник: Е1
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