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102-летний ветеран ВОВ из Екатеринбурга издал книгу по своим фронтовым письмам (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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102-летний ветеран ВОВ из Екатеринбурга издал книгу по своим фронтовым письмам (ФОТО)

8 мая, 15:40Свободное время
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