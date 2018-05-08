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45 ветеранов вышли на субботник у памятника комсомольцам в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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45 ветеранов вышли на субботник у памятника комсомольцам в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

8 мая, 15:05Свободное время
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