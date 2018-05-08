45 ветеранов вышли на субботник у памятника комсомольцам в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
8 мая, 15:05Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
8 мая в Нижнем Тагиле 45 ветеранов вышли на субботник у памятника комсомольцам.
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботнике приняли участие руководители первичных и районных ветеранских организаций. Субботники ветераны провели уже во всех районах Нижнего Тагила.
Мы выросли в Советском Союзе и для нас субботник – святое дело. Когда уезжаешь, уходишь и видишь за собой чистоту - всегда приятно рассказала участница субботника.
8 июня ветераны займутся посадкой цветов.
Видео: «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей