45 ветеранов вышли на субботник у памятника комсомольцам в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В субботнике приняли участие руководители первичных и районных ветеранских организаций. Субботники ветераны провели уже во всех районах Нижнего Тагила.

Мы выросли в Советском Союзе и для нас субботник – святое дело. Когда уезжаешь, уходишь и видишь за собой чистоту - всегда приятно рассказала участница субботника.