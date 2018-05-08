Пользователи «Одноклассников» смогут попасть за кулисы «Евровидения-2018»

В 2018 году «Евровидение» проходит в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Помимо наблюдения за ходом репетиции и подготовкой к шоу пользователи «Одноклассников» смогут посмотреть эксклюзивное интервью представительницы России Юлии Самойловой после одного из ее выступлений.