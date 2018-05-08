Репетиция Парада Победы прошла в Нижнем Тагиле 7 мая (ВИДЕО)

Задействованные в главном параде лица продемонстрировали своё мастерство по строевой подготовке.

Помимо построений, по проспекту Ленина проехала военная техника – бронетранспортёры, «Уралы» в сопровождении ОМОН.

По традиции на подготовительное мероприятие пришли зрители. Движение в центре города в этот вечер было ограничено.