Репетиция Парада Победы прошла в Нижнем Тагиле 7 мая (ВИДЕО)
8 мая, 07:30Свободное время
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В Нижнем Тагиле 7 мая состоялась репетиция Парада Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие, сотрудники Росгвардии, сотрудники органов внутренних дел города, а также кадеты.
Сюжеты: Нижний Тагил
Задействованные в главном параде лица продемонстрировали своё мастерство по строевой подготовке.
Помимо построений, по проспекту Ленина проехала военная техника – бронетранспортёры, «Уралы» в сопровождении ОМОН.
По традиции на подготовительное мероприятие пришли зрители. Движение в центре города в этот вечер было ограничено.
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Видео: «Телекон»
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