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В Нижнем Тагиле открылась выставка советских военных плакатов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Нижнем Тагиле открылась выставка советских военных плакатов

Сегодня, 07:57Свободное времяФото: TagilCity.ru
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