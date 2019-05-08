В Нижнем Тагиле открылась выставка советских военных плакатов

Идея мероприятия принадлежит учредителю фонда «Коллекция» и директору фирмы «Полиграфист» Александру Захарову. К реализации проекта привлечены учащиеся факультета художественного образования НТГСПИ и Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна.

Художники прониклись духом военного времени и выполнили советские плакаты, при этом придав им современную интерпретацию. Тематикой работ стали трудовой энтузиазм в тылу, восстановление мирной послевоенной жизни, что актуально для Нижнего Тагила, где работают предприятия, внесшие большой вклад в победу в ВОВ.