Военные в Екатеринбурге исполнили мечту мальчика-инвалида

У Максима из Екатеринбурга тяжелое генетическое заболевание - спинально-мышечная атрофия, при этой болезни мышцы почти не развиваются, мальчик не может ходить. Однако ребенок давно мечтал прокатиться на настоящем танке. В день репетиции Парада Победы его мечта осуществилась. Максим проехал по городу на танке Т-72. Ребенок был в восторге, а родители не скрывали слез радости.

Осуществить мечту помогли медики отделения паллиативной помощи, где наблюдается ребенок. Они помогли родителям Максима связаться с руководством ЦВО и договориться о помощи. Перед мероприятием был организован консилиум врачей и военных. Была выбрана наиболее удобная позиция, с учетом особенностей здоровья ребенка. Было решено не помещать мальчика внутрь машины, а разместить его на корпусе танка. Вместе с Максимом на танке проехал его отец.