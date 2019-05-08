Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Военные в Екатеринбурге исполнили мечту мальчика-инвалида
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Wx1080+%281%29

Военные в Екатеринбурге исполнили мечту мальчика-инвалида

Сегодня, 08:40Свободное времяФото: «Комсомольская Правда Урал»
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина