11-летняя екатеринбурженка час простояла босиком на гвоздях в честь Дня Победы
Вчера, 23:11Свободное времяФото: «Комсомольская правда»
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В Екатеринбурге школьница простояла босиком на гвоздях 75 минут. Поступок девочка посвятила 75-летию Победы, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Мать девочки рассказала, что подготовка заняла у школьницы три месяца. По словам ребенка, идея таким образом поблагодарить ветеранов возникла у нее самой.
Одна минута за каждый год мирной жизни после такого жестокого и кровавого события, где жертвами стали более 40 миллионов человек, рассказала девочка.
Пока школьница стояла на гвоздях, она смотрела фильм «В бой идут одни старики», а потом спела песню «День победы». По ее словам, тяжело стало к 45 минуте, но она смогла продолжить.
Собрав волю, я терпела, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой.
За месяц, проведённый в самоизоляции, девочка поставила 18 Мировых и два национальных рекордов.
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