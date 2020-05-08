11-летняя екатеринбурженка час простояла босиком на гвоздях в честь Дня Победы

Мать девочки рассказала, что подготовка заняла у школьницы три месяца. По словам ребенка, идея таким образом поблагодарить ветеранов возникла у нее самой.

Одна минута за каждый год мирной жизни после такого жестокого и кровавого события, где жертвами стали более 40 миллионов человек, рассказала девочка.

Пока школьница стояла на гвоздях, она смотрела фильм «В бой идут одни старики», а потом спела песню «День победы». По ее словам, тяжело стало к 45 минуте, но она смогла продолжить.

Собрав волю, я терпела, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой.