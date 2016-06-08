Команда КВН «Урал» готовится к двум важным выступлениям: в полуфинале Премьер-лиги и на «Голосящем КиВиНе»

16 июня в Москве в доме КВН состоится полуфинал Премьер-лиги, где будут выступать уральские юмористы. Записаться в группу поддержки, которая сможет вживую увидеть выступление любой команды, можно на специальной странице в соцсети.

В мае уральские квнщики выиграли 1/4 Премьер-лиги и теперь готовятся покорить новый рубеж. Выступление команды с тагильской участницей в четвертьфинале показали на Первом канале. Выход в эфир записей с полуфиналов Премьер-лиги состоится уже в июле.

16 июля у команды КВН «Урал» состоится еще одна игра: артистов пригласили участвовать в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН 2016» в Светлогорске. Осенью 2015 года выступление ребят также попало в эфир Первого канала. А вот будут ли ребята в эфире в этом году - пока неизвестно.

Претендентов в этому году на эфир больше в разы. По моим подсчетам, порядка 25 команд будет участвовать. А эфир в прошлом году был, по-моему, у 17-ти. Так что вновь заранее об эфире не говорим. Мы поедем за него бороться рассказала TagilCity.ru Ольга Объедкова, автор, актриса и руководитель команды КВН «Урал».