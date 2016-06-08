Организаторы Дня молодёжи приглашают молодых исполнителей выступить на главной сцене Нижнего Тагила

Главная сцена за КДК Современник в День молодёжи станет «Хип-хоп территорией», там также состоится выступление Aleksey Kraft and TANATA. В этом году в Нижнем Тагиле будет две главные сцены. Одна в парке им. Бондина, другая за КДК «Современник». Площадки будут разделены по интересам объяснила главный специалист управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил Светлана Мусатова.

В настоящее время приглашают к участию исполнителей организаторы площадки за КДК «Современник»:

Самый масштабный и яркий праздник ожидает нас 25 июня! И мы снова зажигаем на главной сцене! Как и в прошлом году, времени у нас не так много, количество прошедших команд ограничено! Принимаем Ваши заявки! Время вечернее! Никакой лирики и мата - сделаем больше шуууумммаааа! написано в официальном сообществе «Главной сцены» в социальных сетях, там же в специальной теме желающие могут оставить заявки.

В Нижнем Тагиле празднование Дня молодёжи будет происходить на нескольких площадках, активная молодежь города готовится к грядущему празднику.