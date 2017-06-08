Благотворительная Hand Made ярмарка пройдет в Нижнем Тагиле 8 июля
8 июня 2017, 08:30Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля, Нижнетагильская епархия впервые проведёт ярмарку Hand-Made. Мероприятие состоится на площадке парка им. А.П.Бондина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция направлена на сбор денег для нуждающихся семей. Гостей ярмарки также ждёт профессиональная фотосессия, площадка художественных зарисовок и другие развлечения.
С 9:00 часов 8 июля в Скорбященском женском монастыре пройдет праздничное богослужение, а с 12:30 в парке им.Бондина стартуют мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.
Добавим, что праздник призван напомнить россиянам о главных ценностях в жизни.
Афиша ярмарка Hand-Made
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей