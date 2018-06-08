Сотрудники нижнетагильского архива отпраздновали 100-летие архивной службы (ВИДЕО)
8 июня, 23:45Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мероприятие по случаю 100-летия государственной архивной службы прошло в историческом архиве Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники нижнетагильского архива были награждены грамотами и благодарственными письмами.
Начальник отдела по делам архивов администрации Нижнего Тагила Ирина Злобина подчеркнула, что городской архив выполняет важную функцию, которая позволяет любому человеку найти информацию о себе, своих родственниках, истории города, предприятий и страны.
Также работники архива обсудили проблемные вопросы и перспективы развития архивной службы, такие как: использование современных информационных технологий, подготовка кадров, увеличение архивных площадей, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей