Тагильчанки завоевали 7 гран-при конкурса красоты в Москве (ФОТО)
8 июня, 06:35Свободное время
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На прошедших в столице всероссийских конкурсах красоты семь представительниц Нижнего Тагила завоевали гран-при. Теперь тагильчанки будут представлять город и страну на международных соревнованиях.
Сюжеты: Нижний Тагил
26 апреля в Москве прошли всероссийские конкурсы красоты «Юная мисс Россия», «Русская Красавица», «Красавица России».
Участницы из Нижнего Тагила поразили членов жюри грацией, шармом и статностью, и в результате завоевали 7 гран-при. Теперь тагильчанки будут представлять город и страну на международных конкурсах во Вьетнаме, Сочи и Македонии.
Фото: Владислава Иванова
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