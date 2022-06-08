Как оплачивают летний водопровод дачники и жители частных домов в Нижнем Тагиле

Как оплачивают летний водопровод дачники и жители частных домов в Нижнем Тагиле
Как оплачивают летний водопровод дачники и жители частных домов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:01Свободное времяАлександра ЛогиноваФото: 1MI
Летний водопровод, проложенный в частном секторе и в садовых кооперативах в Нижнем Тагиле, вводится в эксплуатацию весной. Такую воду люди используют для полива посадок на участках, проведения строительных работ. Как оплачивается потребление ресурсов из летних водоводов в Нижнем Тагиле — рассказывает TagilCity.ru.

Грамотное потребление ресурсов для владельцев частных домов или дачных участков становится важным вкладом в экологическую ответственность и бережет семейный бюджет от неоправданных расходов. Как платить меньше соседей и не тратить свои деньги на оплату полива чужих огородов? Рассказываем.

Счетчик на воду — бережливость и экономия

В частном секторе летний водовод по закону должен быть оборудован приборами учета: так жители смогут платить только за израсходованные ресурсы. Счетчик владельцы ставят сами, а после установки необходимо обращаться в «Водоканал-НТ».

Люди вызывают контролера, который проверяет установку счетчика, переписывает показания, заключает договор. Вызов контролера бесплатен,поясняют в ресурсоснабжающей организации.

Контролер составляет заявление о допуске узла учета эксплуатации. В последствии владельцу необходимо вовремя передавать показания счетчика и делать регулярную поверку. Срок поверки указан в паспорте на прибор.

Кто и как платит за воду в садах Нижнего Тагила?

В садовых товариществах система использования летних водоводов отличается от условий для частного сектора. Потребителем фактически является юридическое лицо — например, садовое товарищество. Там со снабжающей организацией общается не каждый дачник, а руководство дачного кооператива.

Коллективные сады обязаны ставить счетчик согласно правилам поставления правительства РФ № 776. Если есть у сада счетчик, то начисления производятся по показаниям. Но есть и такие сады, которые счетчики не ставят, но заключают договор «по лимиту». Например, попросили 200 кубов на лето, им 200 кубов предоставили, они их оплатили,рассказывают в «Водоканал-НТ».

Установка счетчиков на летний водопровод для коллективного сада исключает лишние расходы. Так, если у сада нет счетчиков на входе на трубе, то им начисления производятся по среднему, то есть за каждую сотку. На одну сотку земли действует норматив — 18 кубометров воды по цене 23,51 рубля с НДС.

В итоге при отсутствии счетчика на летнем водопроводе за одну сотку товарищество будет платить по 423,18 рубля ежемесячно. Если в саду тысяча соток, то это будет стоить свыше 423 тысяч рублей в месяц. Во многих садах есть пустующие годами участки. Если в кооперативе не установлен счетчик, за каждый пустующий участок приходится платить из общего бюджета. Если в саду есть счетчик, то оплата начисляется по показаниям фактического потребления. В «Водоканале» для решения этого вопроса направляют к председателям садовых кооперативов.

Как решается вопрос в самом саду — определяет руководство товарищества. Можно на каждый участок установить счетчик, снимая его на зиму, можно разделить оплату по числу соток земельного участка, объясняют в «Водоканале».

Счетчик на участке устанавливается также силами владельца (можно заказать стороннего специалиста), а регистрацию прибора проводят сотрудники «Водоканал-НТ». Поскольку счетчик работает только при температуре выше +5 градусов, на зимний период его необходимо снимать также в присутствии контролера. Контролер перепишет последние показания. А на следующий год счетчик необходимо заново установить и вызвать контролера, который зафиксирует установку.

Кто имеет право не платить за летний водовод в саду?

Мы ничего на даче не поливаем — у нас нет ни теплицы, ни огорода. Однако вынуждены платить как и все остальные, кто водой активно пользуется. Считаю, что это несправедливо, говорит собственница участка в пригороде Нижнего Тагила.

Использование летнего водовода изначально предполагается всеми владельцами загородных участков, потому оплата начисляется по правилам товарищества каждому собственнику. Однако некоторые дачники пользуются специально оборудованными скважинами и не применяют воду из летнего водопровода. Чтобы оплату не взимали, необходимо решить этот вопрос с руководством садового товарищества.

В наших садах оплата начисляется в зависимости от площади участка. Мы пробурили скважину и водой из садовых труб не пользуемся. Будем писать заявление правлению, чтобы нам поставили какую-то заглушку и не начисляли оплату за то, что мы не потребляем,говорит тагильчанка.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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