Как оплачивают летний водопровод дачники и жители частных домов в Нижнем Тагиле

В итоге при отсутствии счетчика на летнем водопроводе за одну сотку товарищество будет платить по 423,18 рубля ежемесячно. Если в саду тысяча соток, то это будет стоить свыше 423 тысяч рублей в месяц. Во многих садах есть пустующие годами участки. Если в кооперативе не установлен счетчик, за каждый пустующий участок приходится платить из общего бюджета. Если в саду есть счетчик, то оплата начисляется по показаниям фактического потребления. В «Водоканале» для решения этого вопроса направляют к председателям садовых кооперативов.