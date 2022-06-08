Разрешенные места для купания отсутствуют в Нижнем Тагиле

В мэрии Нижнего Тагила проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В ее ходе, в частности, было оговорено, что популярные у горожан водные места отдыха не предназначены для купания.

В Нижнем Тагиле осуществлено обустройство и приведение в надлежащий вид четырех зон отдыха у водоемов: на берегу Нижнетагильского пруда около гостиницы «Демидов Плаза» и в парке имени Бондина, в сквере Выйского пруда и у моста в парке «Народный». Однако ни одна из данных территорий не признана пляжем, купание нигде не допускается, сообщил начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин. По словам Мишина, для минимизации риска травм и гибели людей создаются спасательные посты, проводятся учения спасателей и инструктаж частников, задействованных в индустрии развлечений на водоемах, населению раздаются памятки, посвященные правилам безопасности. А тагильский градоначальник Владислав Пинаев подчеркнул, что с самого начала летнего сезона, несмотря на пока что прохладную погоду, спасатели несут дежурство на водоемах и оснащены всеми приспособлениями для оказания экстренной помощи, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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