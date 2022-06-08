Семья актеров из Нижнего Тагила рассказала о съемках в сериале ТНТ

Это удивительный человек, который вложил в меня любовь и веру в себя, веру в то, что я особенная и имею право на эту профессию. У него было любимое выражение: «Тебе можно все!». Мастер любил повторять нам это. Он всегда был за то, чтобы мы ничего не боялись, шли за своей природой и пробовали, пробовали, щупали профессию. Он вложил в нас ощущение отсутствия границ и веру в свои возможности. Мы росли как будто у него за пазухой: нам было тепло, уютно, нас принимали такими, какие мы есть. Непросто было потом вылезать из этого гнезда и оказаться в мире, где не все тебя ждут с распростертыми объятиями. Владимир Иванович был чудеснейшим актером и педагогом, у него мы все раскрывались.