Семья актеров из Нижнего Тагила рассказала о съемках в сериале ТНТ

Во втором сезоне сериала «Эпидемия» на канале ТНТ тагильчанка Александра Кижаева сыграла глубоко верующую женщину, остро чувствующую свою принадлежность к религии. Семья героини едет в Соловецкий монастырь, спасаясь от эпидемии, чтобы укрыться там и обрести новый дом. Актриса рассказывает о своей героине с особой чуткостью:
Для Людмилы это очень важный этап в жизни, она очень трепетно относится к тому, чтобы ее дочь была готова. Поэтому заставляет ее зубрить молитвы. В их семье она является более религиозной, чем ее муж Родион, который больше следует за ней. Она едет в монастырь с полным ощущением правильности происходящего, что все дороги в любом случае приведут их на небеса, что это их путь и он вершится прямо сейчас. И то, что происходит сейчас — в этом нет ничего страшного — на все воля Божья. Вот так она воспринимает все происходящее.
В работе над сериалом тагильской актрисе запомнилась четкость действий всей команды, по ее мнению, это был один из очень важных моментов. Кстати, с Александрой снимался и ее супруг Александр. Он также запомнил профессионализм на всех уровнях в этом проекте. Актер рассказал редакции TagilCity.ru, что понимал: можно забыть обо всем и заниматься только делом, только ролью.
В этой команде каждый был занят своим делом, знал свои обязанности и выполнял их. Это все напоминало хороший, слаженный часовый механизм. Было спокойно: ты понимал, что тебя привезут, отвезут, вовремя накормят, профессионалы сделают грим, в нужное время вызовут на площадку, профессионалы расставят реквизит и тебе не нужно вспоминать, где тут что лежало, также высоко оценила работу команды проекта Александра Кижаева.
Самым ярким впечатлением для молодой актрисы стала подготовка к одной из сцен, которая даже довела ее до слез от боли.
Мне делали пластический грим, и нужно было надеть большие линзы, которые закрывали не только радужку, делая ее бесцветной, но и большую часть белка, изображая кровоподтеки. В день съемок мне пришлось долго ждать своей сцены, будучи уже в линзах. И глаза пытаясь избавиться от инородного тела все время слезились. В сериале эта сцена занимает всего 5 секунд экранного времени, но что ни сделаешь ради искусства!
Александр Кижаев вспоминает необычные пробы — через Zoom. Сначала он отправил самопробы и после с режиссёром Дмитрием Тюриным уже встречался по Zoom. Оказывается, даже у артистов есть вариант «удаленки».
Первые шаги к творчеству тагильчанка сделала еще в 5 лет, когда училась в музыкальной школе при Нижнетагильском колледже искусств. Старшая сестра Александры училась там же на дирижерско-хоровом отделении. Со школьных лет девочка знала всех друзей сестры, студентов, была пропитана творческой атмосферой.
До определенного момента Александра даже не допускала мысли, что может стать актрисой. Когда пришла пора выбирать профессию, она усиленно готовилась к поступлению на факультет иностранных языков в Нижнетагильский педагогический институт:
В это время кто-то сказал мне, что в колледже идет набор на отделение «Актер театра драмы и кино». Тут у меня словно что-то повернулось внутри, я подумала: «А почему бы и нет?». Я впервые всерьёз задумалась об этом и решила попробовать.
В итоге девушка поступила на курс к Игорю Булыгину в Нижнетагильский колледж искусств. Вспоминает, что педагогами были актеры Драматического театра.
Речь преподавала Иза Константиновна Высоцкая, мастером курса был Игорь Николаевич Булыгин, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра, а сценическое движение преподавал Валерий Геннадьевич Каратаев,рассказывает девушка о своих первых наставниках.
Родители полностью поддержали решение Александры стать актрисой. С детства родители растили дочерей в творческой среде. Мама — врач-рентгенолог, а папа работал электромонтёром на заводе.
Несмотря на то, что у них не творческие специальности, сами по себе они творческие люди. Папа отлично поёт, играет на гитаре, я находила его детские рисунки, и у него большие способности к рисованию. Мама тоже очень хорошо поет, и даже в студенческие годы участвовала в театральных постановках. Тяга к творчеству всегда присутствовала в их жизни и поэтому, думаю, это передалось и нам. Нам, конечно, очень повезло — мы всегда с родителями были в унисон.
Проучившись два года в тагильском колледже, она уехала в Екатеринбург и поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт, в мастерскую профессора, народного артиста России Владимира Марченко.
Это удивительный человек, который вложил в меня любовь и веру в себя, веру в то, что я особенная и имею право на эту профессию. У него было любимое выражение: «Тебе можно все!». Мастер любил повторять нам это. Он всегда был за то, чтобы мы ничего не боялись, шли за своей природой и пробовали, пробовали, щупали профессию. Он вложил в нас ощущение отсутствия границ и веру в свои возможности. Мы росли как будто у него за пазухой: нам было тепло, уютно, нас принимали такими, какие мы есть. Непросто было потом вылезать из этого гнезда и оказаться в мире, где не все тебя ждут с распростертыми объятиями. Владимир Иванович был чудеснейшим актером и педагогом, у него мы все раскрывались.
Теплые воспоминания о наставнике и у супруга нашей собеседницы. В 2014 году он окончил ЕГТИ. Четыре года учебы в мастерской народного артиста России Владимира Марченко она называет прекрасными годами творчества, любви:
Наш мастер был прекрасный человек, который дал нам очень многое, который вложил в нас всего себя, который переживал, болел, гордился и следил за нами.
Родившийся в Смоленске, Александр Кижаев вырос в Нижнем Тагиле, а после учился в Екатеринбурге. И студенчество он вспоминает с теплотой и улыбкой на лице:
Первое, что всплывает в памяти, когда вспоминаю город — пешеходная улица Вайнера, по ней мы ходили каждый день из общежития в институт. По ней по утрам бежали, опаздывая на пары, по вечерам после тяжелого дня шли с однокурсниками и общались о творчестве и искусстве. На Урал я возвращаюсь два раза в год, приезжаю к родственникам. Екатеринбург — прекрасный город, очень творческий. Много театров, много музыкантов — дух творчества витает везде.
Александра Кижаева родной Нижний Тагил навещает три раза в год. Здесь живут ее родители и с городом связаны самые уютные воспоминания — из детства:
Всегда хочется пройти по двору, где мы гуляли, когда учились в школе, около дома, где жили мои бабушки и дедушка. Я там провела все свое детство, всегда туда приходила после уроков и с этим двором у меня особые теплые воспоминания. Этот двор и этот подъезд мне очень часто снятся до сих пор! Я даже помню запахи, которые были в этой квартире. Сейчас там живут другие люди, а ощущения, что эта квартира так и осталась в том времени, что я могу, пройдя по этому двору, зайти к ним в гости — попить чаю с сахаром. Вообще каждая улица и каждый уголок что-то напоминаетделится Александра с редакцией TagilCity.ru.
Три места в Нижнем Тагиле, которые актриса советует посетить, — это набережная Нижнетагильского пруда, Лисья гора и тагильская Венеция. Она отмечает, что не смотря промышленный статус Нижнего Тагила, в городе очень много зеленых, приятных мест, где хорошо погулять. Отмечает она и интересные экспозиции краеведческого музея и музея изобразительных искусств.
Виды на родной город тагильчанка ценит вне времени и статуса: детские путешествия на Лисью гору с родными нашли продолжение уже с собственной семьей.
На Лисью гору мы с сестрой и папой ходили, когда я была маленькая, и у нас оттуда есть памятное фото, а зимой мы туда поднялись с дочкой и моим папой и тоже сделали фото — это было очень знаково для меня и даже не верится, что столько времени прошло: когда-то я маленькая стояла на этой горе, а сейчас моя дочка также стоит и смотрит вниз на панораму города.
Особым местом для нашей собеседницы стала дача на Монзино, которую она помнит с самого детства:
На тагильской Венеции стоит наша дача, где я выросла, где каждый гвоздик вбит ручную, где каждое деревце высажено вручную — для меня это место силы,рассказывает Александра.
Смотрите второй сезон сериала «Эпидемия» с понедельника по четверг в 22.00.