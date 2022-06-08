В День молодежи в Екатеринбурге выступят «Градусы»

В День молодежи в Екатеринбурге выступят «Градусы»
В День молодежи в Екатеринбурге выступят «Градусы»
Сегодня, 17:51Свободное времяЕлена ОзероваФото: 1MI
В День молодежи, 26 июня, в Екатеринбурге выступят «Градусы».

Выступление состоится на сцене между кинотеатром «Космос» и Дворцом спорта. Об этом сообщает Росмолодеж.

Выступление известной группы начнется в 21.00. Территорию возле кинотеатра разделят на пять частей.

Первое будет акцентировать внимание музыке и юмору: здесь состоятся выступления местных юных артистов, а также состоится церемония открытия фестиваля «АзияБриз: Приквел» и VIII фестиваль огня.

На соседних территориях пройдет конкурс уличного танца и фестиваль волонтеров. На другом пространстве пройдут презентации трудовых отрядов мунобразований региона, лекции и мастер-классы.

Рядом пройдут игры для всей семьи, вечер авторской песни и поэзии, спектакль, который подготовили артисты «‎Предназначено на слом» и многое другое.

Также здесь можно будет сыграть в шахматы и шашки, а также пробежаться в спортивных эстафетах и соревновании по легкой атлетике.

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