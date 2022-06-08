В День молодежи в Екатеринбурге выступят «Градусы»

Выступление состоится на сцене между кинотеатром «Космос» и Дворцом спорта. Об этом сообщает Росмолодеж.
Выступление известной группы начнется в 21.00. Территорию возле кинотеатра разделят на пять частей.
Первое будет акцентировать внимание музыке и юмору: здесь состоятся выступления местных юных артистов, а также состоится церемония открытия фестиваля «АзияБриз: Приквел» и VIII фестиваль огня.
На соседних территориях пройдет конкурс уличного танца и фестиваль волонтеров. На другом пространстве пройдут презентации трудовых отрядов мунобразований региона, лекции и мастер-классы.
Рядом пройдут игры для всей семьи, вечер авторской песни и поэзии, спектакль, который подготовили артисты «Предназначено на слом» и многое другое.
Также здесь можно будет сыграть в шахматы и шашки, а также пробежаться в спортивных эстафетах и соревновании по легкой атлетике.