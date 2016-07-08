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20 работ мастеров из Нижнего Тагила отобраны для участия в региональном конкурсе «Туристический сувенир» (ФОТО)
Сюжеты:
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20 работ мастеров из Нижнего Тагила отобраны для участия в региональном конкурсе «Туристический сувенир» (ФОТО)

8 июля 2016, 16:45Свободное время
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