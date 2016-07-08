20 работ мастеров из Нижнего Тагила отобраны для участия в региональном конкурсе «Туристический сувенир» (ФОТО)

В финальном конкурсе фестиваля будут участвовать 293 работы из 3-х региональных округов: Уральский, Приволжский и Северо-Западный.

Тагильскими мастерами было представлено 25 работ. Всего же в отборе в следующий тур участвовало 538 работ из 27 регионов России.

Художники Тагила представили свои изделия в различных категориях: «Этнографический сувенир», «Каталог сувенирной продукции», «Сувенир города», «Сувенир события», «Сувенир музея». Темы, которые взяты мастерами для своих работ, соответствовали тому, чем известен и славится в России Нижний Тагил. Это – Лисья гора, являющаяся символом города, вагоно- и танкостроение, уральские самоцветы.

Среди работ мастеров города представлены расписанные в технике тагильской лаковой живописи подносы, пасхальные яйца, деревянные изделия и изделия из бересты, поделочных камней, брелоки из металла в виде танка Армата и Т90.

Итоги регионального конкурса будут подводиться 15-16 июля в Кирове. Там же состоится выставка лучших сувенирных изделий, и экспертный совет назовет победители в каждой номинации.

Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил

Всероссийский финал конкурса и церемония награждения лауреатов пройдет в Ярославле 14 – 15 октября.