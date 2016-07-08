Моет несколько раз в день: жительница Екатеринбурга выхаживает бездомных котят, которые упали в таз с соляркой (ФОТО)

Весной за ТРЦ «Карнавал» завелась бродячая кошка. Животное приютили иностранные рабочие в автосервисе. Оказалось, что кошка была беременной и через какое-то время родила шестерых котят. 4-х с тайским окрасом, как у мамы, удалось пристроить в семьи. А еще 2 так и остались в автосервисе, передает E1.RU рассказ екатеринбурженки.

Во время празднования праздника Ураза-байрам мусульмане-рабочие не выходили на работу. За эти три дня с кошачьей семьей случилось несчастье: котята с головой упали в ёмкость с соляровым маслом. И хотя мама-кошка смогла достать своих чад из ловушки, они несколько дней ходили все в жиже. Опасность была в том, что при вылизывании котята могли бы отравиться переработанным маслом.

Местная жительница Анна забрала малышей к себе домой. Уже несколько дней она отмывает котят от солярки. По её словам, черная вода все еще стекает с животных, а вся квартира пропахла маслом. Анна намерена выходить котят и помочь им поправиться.

Оставить их у себя спасительница не может – в квартире уже живут две кошки. Поэтому вскоре женщина планирует найти малышам новых хозяев.

Несколько дней назад двое мужчин спасли на Плотинке собаку, тонущую в реке.