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Моет несколько раз в день: жительница Екатеринбурга выхаживает бездомных котят, которые упали в таз с соляркой (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Моет несколько раз в день: жительница Екатеринбурга выхаживает бездомных котят, которые упали в таз с соляркой (ФОТО)

8 июля 2016, 18:30Свободное времяТимофей Данилов
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