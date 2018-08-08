Домик, паровоз и песочница: тагильчане самостоятельно благоустроили двор
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В Нижнем Тагиле жители дома №37 на ул. Черноморской самостоятельно построили детскую площадку во дворе.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ТК «Тагил-ТВ»
Жители дома рассказали, что все началось с желания построить песочницу. Затем общими усилиями за два месяца тагильчане построили целую игровую площадку для детей. Теперь дети играют в песочнице, домике и паровозе.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
По словам жителей дома, остались финальные штрихи – покраска.
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