Как привлечь клиентов? Дмитрий Тумайкин проведет мастер-класс в Екатеринбурге

Продажи в интернете подразумевают наличие проблемы с поиском клиентов.

Дмитрий Тумайкин, руководитель digital-направления международной сети умных автосервисов «Вилгуд», объяснит правила увеличения притока клиентов из поисковых систем.

22 августа на практическом мастер-классе он расскажет о том, как работают поисковые системы Яндекс и Google, научит оптимизации рекламы в поиске с помощью правила Парето, откроет секреты оптимизации SEO-продвижения за счет отзывов.

Также слушатели мастер-класса смогут узнать, как влиять на репутацию бренда с помощью манипуляции поисковых систем, познакомятся с секретами продвижения сайта в поисковике за счет метатегов и контента и с другими лайфхаками.

Никакой воды: только материалы, которые можно применить уже завтра. говорит организатор мастер-класса Дмитрий Тумайкин.