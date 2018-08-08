Как привлечь клиентов? Дмитрий Тумайкин проведет мастер-класс в Екатеринбурге
22 августа состоится практический мастер-класс, на котором будет рассказано, как увеличить приток клиентов из Яндекса и Google.
Продажи в интернете подразумевают наличие проблемы с поиском клиентов.
Дмитрий Тумайкин, руководитель digital-направления международной сети умных автосервисов «Вилгуд», объяснит правила увеличения притока клиентов из поисковых систем.
22 августа на практическом мастер-классе он расскажет о том, как работают поисковые системы Яндекс и Google, научит оптимизации рекламы в поиске с помощью правила Парето, откроет секреты оптимизации SEO-продвижения за счет отзывов.
Также слушатели мастер-класса смогут узнать, как влиять на репутацию бренда с помощью манипуляции поисковых систем, познакомятся с секретами продвижения сайта в поисковике за счет метатегов и контента и с другими лайфхаками.
Никакой воды: только материалы, которые можно применить уже завтра. говорит организатор мастер-класса Дмитрий Тумайкин.
Больше информации о мастер-классе на сайте.