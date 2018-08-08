Нижнетагильский ДОК «Звездный» отпраздновал 18-летие

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1 августа в Нижнетагильском ДОК «Звездный» был организован праздничный концерт по случаю 18-летия организации.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Управление образования администрации Нижнего Тагила»
1 августа детский оздоровительный комплекс «Звездный» в Нижнем Тагиле отпраздновал 18-летие. По случаю праздника был организован концерт, на котором воспитанники комплекса представили номера от отрядов. Сотрудники организации оценили творчество детей в качестве зрителей.
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Директор оздоровительного комплекса Галина Шарифуллина поздравила ребят, а также вожатых, которые сначала ездили в «Звездный» на отдых, а в 2018 году прибыли в лагерь в новой роли.
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