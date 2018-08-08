Нижнетагильский ДОК «Звездный» отпраздновал 18-летие

1 августа детский оздоровительный комплекс «Звездный» в Нижнем Тагиле отпраздновал 18-летие. По случаю праздника был организован концерт, на котором воспитанники комплекса представили номера от отрядов. Сотрудники организации оценили творчество детей в качестве зрителей.

Директор оздоровительного комплекса Галина Шарифуллина поздравила ребят, а также вожатых, которые сначала ездили в «Звездный» на отдых, а в 2018 году прибыли в лагерь в новой роли.