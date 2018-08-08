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Театр-студия «Зеркало» из Нижнего Тагила стал лучшим на фестивале «Морская жемчужина»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Театр-студия «Зеркало» из Нижнего Тагила стал лучшим на фестивале «Морская жемчужина»

Сегодня, 12:40Свободное время
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