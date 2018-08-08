Театр-студия «Зеркало» из Нижнего Тагила стал лучшим на фестивале «Морская жемчужина»

Марина Цветаева давно в них [воспитанниках театра-студии «Зеркало»] попала. У нас проходят литературные вечера, на которых актеры читают стихи, обсуждают их. Тогда ребята ею прониклись. А я стала змеем-искусителем: «Представьте: на берегу моря стоит лодка, а в ней – Марина Цветаева». Предложила идею, а дальше ребята сами строили драматургию и ставили этюды. У них очень взрослое видение произведений, сообщила руководитель студии Алена Галкина.