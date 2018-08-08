Театр-студия «Зеркало» из Нижнего Тагила стал лучшим на фестивале «Морская жемчужина»
Театральная студия «Зеркало» Нижнетагильского городского дворца детского и юношеского творчества признана лучшей на всероссийском фестивале-конкурсе детских, юношеских и молодежных коллективов «Морская жемчужина».
Студия представила Нижний Тагил на фестивале, который проходил в детском творческом центре «Лаукораз» на Азовском море.
Молодые артисты выиграли Гран-при за этюды на тему творчества Марины Цветаевой.
Марина Цветаева давно в них [воспитанниках театра-студии «Зеркало»] попала. У нас проходят литературные вечера, на которых актеры читают стихи, обсуждают их. Тогда ребята ею прониклись. А я стала змеем-искусителем: «Представьте: на берегу моря стоит лодка, а в ней – Марина Цветаева». Предложила идею, а дальше ребята сами строили драматургию и ставили этюды. У них очень взрослое видение произведений, сообщила руководитель студии Алена Галкина.
Самая юная артистка студии играла Марину Цветаеву в детстве. Двое артистов-юношей исполнили роли мужа и сына поэтессы.
Свои постановки на конкурсе представляли 8 театральных студий со всей страны, номер тагильчан члены жюри признали лучшим.