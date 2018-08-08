Юные тагильчане поборются за звание «Лучший гид России»

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Юные тагильчане принимают участие в конкурсе «Лучший гид России». В видеоролике они рассказывают о достопримечательностях города и говорят, почему любят Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ТК «Тагил-ТВ»
Идея записать видео, в котором дошколята из 157-го детского сада пробуют себя в роли экскурсоводов и телеведущих, родилась у воспитателей еще в прошлом году после посещений с детьми и родителями достопримечательностей города.
Первый ролик показали на приеме у главы в честь Дня города, поэтому было решено в этом году снять второй и побороться за звание «Лучший гид России».
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
В видео воспитанники детского сада знакомят зрителей с Нижним Тагилом. Ребята рассказали, что сниматься в ролике было интересно.
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