Юные тагильчане поборются за звание «Лучший гид России»

Идея записать видео, в котором дошколята из 157-го детского сада пробуют себя в роли экскурсоводов и телеведущих, родилась у воспитателей еще в прошлом году после посещений с детьми и родителями достопримечательностей города.

Первый ролик показали на приеме у главы в честь Дня города, поэтому было решено в этом году снять второй и побороться за звание «Лучший гид России».

Видео Видео: «Тагил-ТВ»