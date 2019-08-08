Стал известен состав жюри игры Высшей лиги КВН в Екатеринбурге
Сегодня, 12:10Свободное времяФото: Екатеринбург-экспо
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«Встреча выпускников КВН» впервые пройдет в Екатеринбурге. Мероприятие состоится 3 сентября в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ведущим мероприятия будет Александр Масляков, также стал известен состав жюри. Оценивать выступления будут Юрий Гусман, Михаил Галустян, Семен Слепаков, Вячеслав Муругов и Владимир Шахрин.
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В Екатеринбурге сразятся команды «Уральские пельмени», «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края». Съемки будут проходить для Первого канала.
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