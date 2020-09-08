Астрологи предсказали двум знакам зодиака повышение зарплаты 9 сентября

Телец

День интересный и подходит для новых дел. Вас может заинтересовать то, что вам не нравилось раньше. Близкие могут обратиться за помощью. Не стоит им отказывать. На работе вам удастся расширить список деловых контактов, а также заключить выгодную сделку. Учтите, что вам нужно рассчитывать собственные силы. Иначе вы придете к тому, что вы взвалите на себя груз ответственности, который потом не сможете «нести». Если у вас есть проблемы в отношениях, то сейчас как раз лучшее время, чтобы их решить.