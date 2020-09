Астрологи предсказали двум знакам зодиака повышение зарплаты 9 сентября

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит ожидать повышения зарплаты 9 сентября.

Овен Вы сделаете много полезного для себя и других. День отлично подходит для решения мелких проблем, которые накопились за последнее время. Старайтесь не отвлекаться от дел и планировать все заранее. На работе будьте готовы к тому, что у вас будут сложности с деловыми контактами. Вторая половина дня подходит для дальних поездок. Постарайтесь найти время для отдыха. Рекомендуется разгрузить свою нервную систему. Это поможет улучшить состояние. Со второй половинкой будет полное взаимопонимание. Телец День интересный и подходит для новых дел. Вас может заинтересовать то, что вам не нравилось раньше. Близкие могут обратиться за помощью. Не стоит им отказывать. На работе вам удастся расширить список деловых контактов, а также заключить выгодную сделку. Учтите, что вам нужно рассчитывать собственные силы. Иначе вы придете к тому, что вы взвалите на себя груз ответственности, который потом не сможете «нести». Если у вас есть проблемы в отношениях, то сейчас как раз лучшее время, чтобы их решить. Близнецы Первая половина дня хорошо подходит для общения. Планируйте на это время всевозможные встречи, совершайте звонки, проводите переговоры. Вам удается легко найти общий язык. Позднее наступит более напряженное время. Возможно, придется заниматься несколькими делами сразу и держать в голове множество вещей. Однако при должном упорстве вы со всем справитесь. На работе не стоит тратить время на бесполезные разговоры. Вечером себе устройте отдых. Хорошее настроение поможет вам быстро восстановиться после сложного трудового дня. В отношениях пора бы обратить внимание на свою вторую половину. Ей сейчас вас не хватает. Рак День обещает быть плодотворным. Он подходит для самых разных дел. Вам удается справляться с любыми делами, которые раньше выполнить не получалось. Если вы с кем-то в ссоре, то самое время помириться. На работе, возможно, вы найдете партнера, с которым будете работать долго и продуктивно. Помните, что дел может быть много, но переутомления не стоит бояться. Вашей энергии достаточно для всего. В течение дня не позволяйте завоевать вас бесполезными переживаниями. Однако время работы и отдыха распределяйте. Лев Тревожиться не стоит. Утро начнется не очень хорошо, но день будет удачным. Так что небольшие неприятности не принимайте близко к сердцу. К некоторым делам относитесь серьезнее. Не позволяйте себе суетиться и паниковать. Это ни к чему хорошему не приведет. Рекомендуется сегодня придерживаться плана, который вы наметили для себя ранее. На самые сложные дела лучше отвести первую половину дня, так как на нее как раз придется пик вашей активности. Времени свободного будет достаточно. Астрологи советуют уделить его себе. Например, сходить в спа-салон. Дева День начнется достаточно напряженно. Вам придется делать кучу дел одновременно, а помощи ждать будет неоткуда. Только не опускайте руки. Даже если на вашем пути будут сложности, не переживайте. Вы сможете решить все вопросы. Ближе к обеду все нормализуется. Возможно, на работе вы получите какие-то хорошие новости. Рекомендуется заняться семейными делами. Наверняка, у вас они накопились. Найдите время для общения с любимым человеком. День идеально подходит для этого. Весы Вполне удачный день. Возможно, удастся решить какие-то сложные дела, с которыми раньше не удавалось совладать. Обратите внимание на свое окружение, среди них есть те, кто может вам помочь. Во второй половине дня удача ожидает там, где требуется фантазия и творческий подход. Возможны неожиданные финансовые поступления. У вас будет много энергии, но это не значит, что нужно брать работу на дом или сидеть сверх нормы. Вам необходимо сбросить психологическое напряжение. В отношениях вас ожидает гармония. Скорпион Вам тяжело сосредоточиться, так как постоянно что-то отвлекает. Окружающие вмешиваются в ваши дела, причем в самый неудобный момент. Отложите важные разговоры, так как они не приведут к какому-то решению. Хорошо подумайте, стоит ли приступать к осуществлению задуманного. Возможно, получится скорректировать планы. На работе вы будете ощущать себя уверенно. Однако энергии понадобится много. К вечеру вы будете истощены морально и физически. Но результат того стоит. В отношениях, чтобы противоречия не отнимали энергию, просто плывите по течению. Все решится само собой. Стрелец Вы проявляете настойчивость и вам удается подстраиваться по обстоятельства. Часто вам везет, но только секрет успеха не только в этом. Возможно, решаться какие-то проблемы, которые давно не давали покоя. Главное, не торопитесь и тщательно обдумывайте каждый свой шаг. На работе вы можете быть раздражительны, но старайтесь быть вежливыми, чтобы не было конфликта. Вечер обещает быть приятным. Астрологи предсказывают получение сюрпризов. Козерог День будет плодотворным. Многие дела вам могут показаться сложными. Вы справитесь с ними, но это требует некоторых усилий. Возможно, от каких-то развлечений придется отказаться, отложить встречи, которых вы ждали. Как бы ни сложились обстоятельства, вы можете рассчитывать на поддержку и помощь близких, если он вам требуется. На работе вас ждет успех в карьере. Скорее всего, вам предложат повышение или повысят зарплату. Обратите внимание на свое питание. Оно должно быть сбалансированным. Кроме того, не позволяйте себе голодать. Водолей Неважно какие дела вы решили выполнить, вас в любом случае ожидает успех. Скорее всего, вы получите хорошие вести. Близкие поддержат любые ваши начинания. На работе ожидается сложная обстановка, но благодаря вашей коммуникабельности, все вопросы вы сможете решить. Во второй половине дня вы немного устанете, но в целом день будет полезным. В этот день одевайтесь по погоде. Не исключено, что вы можете подхватить простуду. В отношениях ожидаются позитивные изменения. Рыбы В вашей голове очень много хороших идей. Вы ко всему относитесь внимательно и не строите никаких иллюзий. Возможно, именно сейчас вы поймете, как решить те или иные проблемы. На работе день ожидается многообещающим в карьере. Вам могут предложить новую должность или повысят зарплату. В конце дня ждите некоторых осложнений. Обратите внимание на свое физическое здоровье. Старые болезни могут осложниться. Также велик риск получения травмы.

