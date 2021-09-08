Подросток из Свердловской области стала героиней реалити-шоу «Беременна в 16»

Подросток из Свердловской области стала героиней реалити-шоу «Беременна в 16»
Подросток из Свердловской области стала героиней реалити-шоу «Беременна в 16»
Сегодня, 11:08Свободное времяФото: пресс-служба телеканала "Ю"
Молодая девушка Василиса из поселка Сосьва Свердловской области стала героиней реалити-шоу «Беременна в 16» на телеканале «Ю». Эфир выйдет 8 сентября в 18.30.

Когда девочке исполнилось семь лет, ее родители развелись. Отец пил и избивал маму. Теперь она не строит свою личную жизнь, а все время посвящает дочерям, сообщает пресс-служба телеканала.

Однако Василиса в мужчинах не разочаровалась. Она начала встречаться с 16-летним Вовой около года назад. Когда они узнали, что Василиса беременна, то решили от родителей это скрыть.

Напомним, жительница Артемовского Евгения Банникова участвовала в реалити-шоу «Кондитер» на канале «Пятница». Главным призом за победу в конкурсе был один миллион рублей.

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