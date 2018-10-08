Четырёхметровый памятник подданным Николая II появится в Екатеринбурге
Сегодня, 06:00Свободное времяФото: Екатеринбургская епархия
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Четырехметровый памятник подданным императора Николая II будет установлен в Екатеринбурге. Он будет изготовлен мастерами из Санкт-Петербурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Петербургские мастера изготовят стелу, которая будет установлена на территории Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря. Памятник будет посвящен подданным императора Николая II, которые отправились с ним в Тобольск и Екатеринбург.
Как сообщает Екатеринбургская епархия, среди верноподданных будет изображен генерал Илья Татищев с Евангелием в руках.
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