Краеведческий конкурс для школьников «Я – тагильчанин» стартовал в Нижнем Тагиле
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Торжественное мероприятие, посвященное XX конкурсу «Я – тагильчанин» прошло в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Краеведческий конкурс для детей проводится в городе ежегодно. Его темой в этом году стала тема «Здоровые дети - будущее Тагила». Для исследовательских работ были выбраны темы истории медучреждений города и вклада Демидовых в развитие медицины.
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8 октября в ГДДЮТ прошло торжественное мероприятие, посвященное старту конкурса. Детей поздравила начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева и творческие коллективы дворца, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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