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Любители экстрима на земле и в небе собрались на фестивале в Невьянске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Любители экстрима на земле и в небе собрались на фестивале в Невьянске

Сегодня, 08:00Свободное время
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