Любители экстрима на земле и в небе собрались на фестивале в Невьянске

В субботу, 6 октября, в Невьянске прошёл фестиваль экстрима «Земля и небо». Любители активного отдыха собрались на аэродроме Быньги для того, чтобы посоревноваться в прыжках с парашюта, гонках по внедорожью и мастерству тюнинга автомобилей.