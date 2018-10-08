Любители экстрима на земле и в небе собрались на фестивале в Невьянске
Сегодня, 08:00Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На территории аэродрома Быньги в Невьянске прошёл масштабный фестиваль экстрима «Земля и небо», который собрал вместе любителей активного отдыха со всей области и за её пределами.
В субботу, 6 октября, в Невьянске прошёл фестиваль экстрима «Земля и небо». Любители активного отдыха собрались на аэродроме Быньги для того, чтобы посоревноваться в прыжках с парашюта, гонках по внедорожью и мастерству тюнинга автомобилей.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Также зрители могли поучаствовать в экскурсии и осмотре авиатехники, посмотреть на показательное шоу авиамоделистов, покататься на паралёте, самолёте и вертолёте. Развлечение и создание приятной обстановки на себя взяли кавер-группы и участницы конкурса «Мисс экстрим», сообщают организаторы фестиваля.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей