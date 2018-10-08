Нижний Тагил представил на выставке в Екатеринбурге предложения по туризму

Международная выставка проходила 5-6 октября. В рамках мероприятия Нижний Тагил представил предложения по отдыху на «Горе Белой» и «Горе Долгой», походы по Чусовой, а также спортивные и массовые мероприятия: открытие горнолыжного сезона, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, День снега, «Лавина», «Тагильский светлячок».