Нижний Тагил представил на выставке в Екатеринбурге предложения по туризму
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Нижний Тагил представил на выставке в Екатеринбурге Expotravel-2018 предложения по зимнему туризму.
Сюжеты: Нижний Тагил
Международная выставка проходила 5-6 октября. В рамках мероприятия Нижний Тагил представил предложения по отдыху на «Горе Белой» и «Горе Долгой», походы по Чусовой, а также спортивные и массовые мероприятия: открытие горнолыжного сезона, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, День снега, «Лавина», «Тагильский светлячок».
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На выставке посетители смогли сделать фото у тагильского стенда и принять участие в мастер-классе по уральской росписи, сообщает МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил».
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