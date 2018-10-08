Юный тагильчанин прочитал лекцию по физике Максиму Галкину

Рома Копалиани из Нижнего Тагила удивил ведущего и зрителей шоу «Лучше всех!» знаниями по физике. Мальчик не просто провёл лекцию для Максима Галкина, но и ответил на вопросы о силе притяжения, инерции и электричестве.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», Рома увлёкся физикой с 4 лет после просмотра научно-популярных мультфильмов. Сам мальчик считает, что уровень его знаний по предмету соответствует учащемуся 7 класса. Хотя в школе он обучается первый год и утверждает, что там совсем неинтересно.